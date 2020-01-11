Пять способов снижения артериального давления без таблеток порекомендовали врачи

Названы способы борьбы с гипертонией, которые не предусматривают приема лекарственных средств. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты в области медицины.
Как пишет канал «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят снизить артериальное давление естественным путем, необходимо:
1. регулярно заниматься физическими упражнениями;
2. добавить в рацион продукты, богатые калием: помидоры, листовую зелень, абрикосы, апельсины, бананы, кокосовую воду;
3. взять под контроль свой вес;
4. не злоупотреблять спиртными напитками;
5. ограничить употребление кофе.
Ранее сегодня сообщалось, что неврологи обозначили симптомы рака мозга, которые пациенты склонны игнорировать.