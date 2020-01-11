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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять способов снижения артериального давления без таблеток порекомендовали врачи

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять способов снижения артериального давления без таблеток порекомендовали врачи
Женщина измеряет артериальное давление, Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Названы способы борьбы с гипертонией, которые не предусматривают приема лекарственных средств. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты в области медицины.

Четыре игнорируемых людьми симптома рака головного мозга обозначили неврологи

Четыре игнорируемых людьми симптома рака головного мозга обозначили неврологи

Как пишет канал «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят снизить артериальное давление естественным путем, необходимо:

1. регулярно заниматься физическими упражнениями;

2. добавить в рацион продукты, богатые калием: помидоры, листовую зелень, абрикосы, апельсины, бананы, кокосовую воду;

3. взять под контроль свой вес;

4. не злоупотреблять спиртными напитками;

5. ограничить употребление кофе.

Ранее сегодня сообщалось, что неврологи обозначили симптомы рака мозга, которые пациенты склонны игнорировать.

 

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