Названы четыре возможных симптома грозящего смертью инсульта головного мозга

Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать об инсульте головного мозга. Согласно медицинской статистике, данная болезнь является одной из самых распространенных причин смертности.
Список вероятных признаков недуга, опубликованный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:
1. ослабление зрения;
2. галлюцинации;
3. внезапные и резкие головные боли;
4. возникновение проблем с движением и мимикой.
При наличии подобных сигналов организма следует незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее сегодня сообщалось, что специалисты назвали шесть инфекций, которые способны привести к появлению злокачественных новообразований.