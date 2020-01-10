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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Названы четыре возможных симптома грозящего смертью инсульта головного мозга

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы четыре возможных симптома грозящего смертью инсульта головного мозга
Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать об инсульте головного мозга. Согласно медицинской статистике, данная болезнь является одной из самых распространенных причин смертности.

Шесть способных привести к появлению раковой опухоли инфекций назвали медики

Шесть способных привести к появлению раковой опухоли инфекций назвали медики

Список вероятных признаков недуга, опубликованный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. ослабление зрения;

2. галлюцинации;

3. внезапные и резкие головные боли;

4. возникновение проблем с движением и мимикой.

При наличии подобных сигналов организма следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты назвали шесть инфекций, которые способны привести к появлению злокачественных новообразований.

 

ДЦ

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