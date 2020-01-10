Нейропсихолог рассказала, как

Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, как "выжить" после новогодних праздников. Эксперт дала советы, как быстро настроить организм на рабочий ритм после долгого отдыха.

Подчеркивается, что за время праздников все системы организма, в частности пищеварительная и нервная, отвыкают от "рабочего режима". Чтобы адаптироваться к нормальным условиям в разных случаях может понадобиться от двух дней до недели.

Хвингия в беседе с Радио Sputnik отметила, что в первый рабочий день не стоит взваливать на себя много работы – входить в рабочий режим лучше плавно. По словам эксперта, после праздников следует избегать жареного, фастфуда, газировки – питаться следует легкой и полезной пищей.

Нейропсихолог также призвала не пугаться чувства апатии, которое возникает после Нового года – зачастую этот праздник связан с большими надеждами и ожиданиями, которые не оправдываются. Ирина Хвингия утверждает, что со временем это чувство пройдет без следа.