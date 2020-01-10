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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Шесть способных привести к появлению раковой опухоли инфекций назвали медики

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: health.mail.ru

Шесть способных привести к появлению раковой опухоли инфекций назвали медики
Медицинская лаборатория, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения перечислили инфекции, которые способны привести к развитию онкологического заболевания. Соответствующая информация содержится в материале, который разместили в отечественном интернет-сегменте.

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Названы семь ранних симптомов опасного для здоровья человека сахарного диабета

В списке, опубликованном ресурсом health.mail.ru, фигурируют:

1. вирус папилломы человека (может провоцировать рак шейки матки);

2. гепатит B и С (рак печени);

3. вирус Эпштейна-Барр (рак носоглотки);

4. Helicobacter pylori (рак желудка);

5. микобактерии (рак легкого);

6. гельминты (рак печеночных желчных протоков).

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети назвали ранние признаки сахарного диабета.

 

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