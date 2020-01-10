Шесть способных привести к появлению раковой опухоли инфекций назвали медики

Специалисты в области здравоохранения перечислили инфекции, которые способны привести к развитию онкологического заболевания. Соответствующая информация содержится в материале, который разместили в отечественном интернет-сегменте.
В списке, опубликованном ресурсом health.mail.ru, фигурируют:
1. вирус папилломы человека (может провоцировать рак шейки матки);
2. гепатит B и С (рак печени);
3. вирус Эпштейна-Барр (рак носоглотки);
4. Helicobacter pylori (рак желудка);
5. микобактерии (рак легкого);
6. гельминты (рак печеночных желчных протоков).
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети назвали ранние признаки сахарного диабета.