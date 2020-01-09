Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Два способных привести к образованию раковой опухоли продукта назвали специалисты

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Два способных привести к образованию раковой опухоли продукта назвали специалисты
Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения назвали продукты питания, употребление которых может привести к появлению злокачественного новообразования в человеческом организме. Данной теме посвящена публикация, размещенная в российской блогосфере.

Доступный всем способ продления жизни без лекарств посоветовали кардиологи

Доступный всем способ продления жизни без лекарств посоветовали кардиологи

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», большое количество канцерогенов содержат шашлыки и любая другая жареная пища, которая приготовлена на костре или сковородке. Также риск развития раковой опухоли увеличивает соль.

Ранее в четверг сообщалось, что кардиологи подсказали доступный всем способ продления жизни, не предполагающий приема лекарственных средств.

 

ДЦ

//картина дня

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Павел Фельгенгауэр, отечественный военный эксперт.

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

//новости ан

//новости ан

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…

//новости ан

//новости ан

//новости ан