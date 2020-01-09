Два способных привести к образованию раковой опухоли продукта назвали специалисты

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9 января 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения назвали продукты питания, употребление которых может привести к появлению злокачественного новообразования в человеческом организме. Данной теме посвящена публикация, размещенная в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», большое количество канцерогенов содержат шашлыки и любая другая жареная пища, которая приготовлена на костре или сковородке. Также риск развития раковой опухоли увеличивает соль.

Ранее в четверг сообщалось, что кардиологи подсказали доступный всем способ продления жизни, не предполагающий приема лекарственных средств.