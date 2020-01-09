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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Доступный всем способ продления жизни без лекарств посоветовали кардиологи

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Доступный всем способ продления жизни без лекарств посоветовали кардиологи
Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в сфере кардиологии подсказали простой способ продления жизни без приема лекарственных препаратов. Речь идет о регулярном употреблении зеленого чая, говорится в материале, появившемся в зарубежном интернет-сегменте.

Список приводящих к гипертонической болезни привычек человека огласили врачи

Список приводящих к гипертонической болезни привычек человека огласили врачи

Как пишет European Journal of Preventive Cardiology, исследователи выяснили, что постоянно пьющие зеленый чай люди меньше подвержены болезням сердечно-сосудистой системы и в целом живут дольше тех, кто пренебрегает данным напитком. Такой вывод был сделан по итогам наблюдения над более чем ста тысячами жителей Китая.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи назвали привычки, которые провоцируют гипертонию.

 

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