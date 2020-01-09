Доступный всем способ продления жизни без лекарств посоветовали кардиологи

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9 января 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в сфере кардиологии подсказали простой способ продления жизни без приема лекарственных препаратов. Речь идет о регулярном употреблении зеленого чая, говорится в материале, появившемся в зарубежном интернет-сегменте.

Как пишет European Journal of Preventive Cardiology, исследователи выяснили, что постоянно пьющие зеленый чай люди меньше подвержены болезням сердечно-сосудистой системы и в целом живут дольше тех, кто пренебрегает данным напитком. Такой вывод был сделан по итогам наблюдения над более чем ста тысячами жителей Китая.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи назвали привычки, которые провоцируют гипертонию.