Список приводящих к гипертонической болезни привычек человека огласили врачи

Названы человеческие привычки, которые приводят к гипертонической болезни. Информацией по данной теме поделились специалисты в области медицины.
Как пишет канал «Крестьянская жизнь» в «Яндекс. Дзен», недуг провоцируют:
1. любовь к продуктам с трансжирными кислотами;
2. привычка волноваться по любому поводу;
3. курение;
4. употребление спиртных напитков;
5. привычка мало двигаться.
Для того, чтобы иметь здоровую сердечно-сосудистую систему, необходимо исключить перечисленные факторы, повышающие артериальное давление.
Ранее в четверг сообщалось, что эксперты раскрыли признаки инсульта, которые появляются за месяц до болезни.