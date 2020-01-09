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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Список приводящих к гипертонической болезни привычек человека огласили врачи

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Список приводящих к гипертонической болезни привычек человека огласили врачи
Женщина измеряет артериальное давление, M. Stolt / CHROMORANGE / globallookpress.com

Названы человеческие привычки, которые приводят к гипертонической болезни. Информацией по данной теме поделились специалисты в области медицины.

Четыре проявляющихся за месяц до болезни симптомов инсульта раскрыли эксперты

Четыре проявляющихся за месяц до болезни симптомов инсульта раскрыли эксперты

Как пишет канал «Крестьянская жизнь» в «Яндекс. Дзен», недуг провоцируют:

1. любовь к продуктам с трансжирными кислотами;

2. привычка волноваться по любому поводу;

3. курение;

4. употребление спиртных напитков;

5. привычка мало двигаться.

Для того, чтобы иметь здоровую сердечно-сосудистую систему, необходимо исключить перечисленные факторы, повышающие артериальное давление.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперты раскрыли признаки инсульта, которые появляются за месяц до болезни.

 

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