Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре проявляющихся за месяц до болезни симптомов инсульта раскрыли эксперты

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре проявляющихся за месяц до болезни симптомов инсульта раскрыли эксперты
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения рассказали, какие симптомы сигнализируют о грядущем инсульте головного мозга за месяц до наступления болезни. Данной теме посвящена публикация, размещенная в блогосфере.

Простой способ не умереть от инфаркта миокарда порекомендовали медспециалисты

Простой способ не умереть от инфаркта миокарда порекомендовали медспециалисты

В списке предвестников опасного для жизни недуга, приведенном на канале «Заметки LIFE» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. туннельное зрение;

2. сильная мигрень;

3. странное поведение тела – например, одна рука поднимается быстрее другой;

4. путанная речь.

Наличие подобных признаков должно стать поводом для незамедлительного посещения врача.

Ранее сегодня сообщалось, что медицинские специалисты посоветовали простой способ не умереть от инфаркта миокарда.

 

ДЦ

//картина дня

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Павел Фельгенгауэр, отечественный военный эксперт.

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

//новости ан

//новости ан

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…

//новости ан

//новости ан

//новости ан