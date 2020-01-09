Четыре проявляющихся за месяц до болезни симптомов инсульта раскрыли эксперты

Эксперты в области здравоохранения рассказали, какие симптомы сигнализируют о грядущем инсульте головного мозга за месяц до наступления болезни. Данной теме посвящена публикация, размещенная в блогосфере.
В списке предвестников опасного для жизни недуга, приведенном на канале «Заметки LIFE» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. туннельное зрение;
2. сильная мигрень;
3. странное поведение тела – например, одна рука поднимается быстрее другой;
4. путанная речь.
Наличие подобных признаков должно стать поводом для незамедлительного посещения врача.
Ранее сегодня сообщалось, что медицинские специалисты посоветовали простой способ не умереть от инфаркта миокарда.