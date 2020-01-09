Четыре проявляющихся за месяц до болезни симптомов инсульта раскрыли эксперты

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9 января 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения рассказали, какие симптомы сигнализируют о грядущем инсульте головного мозга за месяц до наступления болезни. Данной теме посвящена публикация, размещенная в блогосфере.

В списке предвестников опасного для жизни недуга, приведенном на канале «Заметки LIFE» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. туннельное зрение;

2. сильная мигрень;

3. странное поведение тела – например, одна рука поднимается быстрее другой;

4. путанная речь.

Наличие подобных признаков должно стать поводом для незамедлительного посещения врача.

Ранее сегодня сообщалось, что медицинские специалисты посоветовали простой способ не умереть от инфаркта миокарда.