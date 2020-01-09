Врачи рассказали, какие привычки вредят иммунитету

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9 января 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Врачи из Германии перечислили привычки, которые подрывают иммунитет. Помимо всем известных алкоголя и курения вред здоровью могут нанести и менее очевидные действия.

Специалисты посоветовали отказаться от привычки постоянно ходить босиком. Холодные ноги указывают на плохую циркуляцию крови, что способствует размножению вредных микроорганизмов. Также необходимо вовремя ложиться спать, избегать стрессов и сократить употребление высококалорийной пищи. Эксперты заявляют, что организм в некоторых случаях может воспринимать ее так же, как инфекцию, тем самым нагружая иммунитет.