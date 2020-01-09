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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Простой способ не умереть от инфаркта миокарда порекомендовали медспециалисты

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Простой способ не умереть от инфаркта миокарда порекомендовали медспециалисты
Медик, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие действия необходимо предпринимать, чтобы не скончаться от инфаркта миокарда. Соответствующий материал размещен в отечественной блогосфере.

Пять сигналов организма человека о появлении рака печени перечислили онкологи

Пять сигналов организма человека о появлении рака печени перечислили онкологи

Как констатирует один из каналов в «Яндекс. Дзен», инфаркт входит в число главных причин смертности в России. При этом ученые установили, что до 30% летальных случаев можно предотвратить, если прибегнуть к простому способу – выпить в первые минуты приступа стакан воды.

Ранее сегодня сообщалось, что онкологи назвали симптомы появления рака печени. В число таких сигналов организма, в частности, вошли потеря веса и отсутствие аппетита.

 

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