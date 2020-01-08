Три способа снижения артериального давления без таблеток посоветовали медики

Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без приема лекарственных средств. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной некоторое время назад в российской блогосфере.
Автор канала «Не стареем душой» в «Яндекс. Дзен» отмечает, что страдающим от гипертонии людям следует:
1. внести изменения в свой рацион: в частности, необходимо есть больше овощей, одновременно сократив до минимума употребление соли и кофе;
2. выпивать в течение дня один литр чистой воды;
3. гулять перед сном.
Прежде чем брать на вооружение данные методы, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
Ранее в среду сообщалось, что в интернете назвали симптомы сахарного диабета, которые маскируются под другие недуги.