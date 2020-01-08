Три способа снижения артериального давления без таблеток посоветовали медики

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8 января 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без приема лекарственных средств. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной некоторое время назад в российской блогосфере.

Автор канала «Не стареем душой» в «Яндекс. Дзен» отмечает, что страдающим от гипертонии людям следует:

1. внести изменения в свой рацион: в частности, необходимо есть больше овощей, одновременно сократив до минимума употребление соли и кофе;

2. выпивать в течение дня один литр чистой воды;

3. гулять перед сном.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее в среду сообщалось, что в интернете назвали симптомы сахарного диабета, которые маскируются под другие недуги.