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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три способа снижения артериального давления без таблеток посоветовали медики

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три способа снижения артериального давления без таблеток посоветовали медики
Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без приема лекарственных средств. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной некоторое время назад в российской блогосфере.

Названы маскирующиеся под другие болезни скрытые симптомы сахарного диабета

Названы маскирующиеся под другие болезни скрытые симптомы сахарного диабета

Автор канала «Не стареем душой» в «Яндекс. Дзен» отмечает, что страдающим от гипертонии людям следует:

1. внести изменения в свой рацион: в частности, необходимо есть больше овощей, одновременно сократив до минимума употребление соли и кофе;

2. выпивать в течение дня один литр чистой воды;

3. гулять перед сном.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее в среду сообщалось, что в интернете назвали симптомы сахарного диабета, которые маскируются под другие недуги.

 

ДЦ

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