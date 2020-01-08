Шесть способов защиты от рака без лекарств и врачей порекомендовали эксперты

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8 января 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения рассказали о способах защиты от онкологических заболеваний, которые не предполагают приема лекарственных препаратов и обращения к врачам. Соответствующий материал появился в сети.

Как пишет канал «Красота и здоровье» в «Яндекс. Дзен», чтобы снизить риск развития рака, необходимо:

1. перейти на правильное питание, в рацион обязательно следует включить свежие фрукты, овощи, зелень и злаки;

2. отказаться от сигарет и спиртного;

3. повышать иммунитет для защиты от инфекций;

4. избавиться от лишних килограммов, взять свой вес под контроль;

5. не находиться долго на солнце;

6. чередовать в течение дня умственную и физическую нагрузку, полноценно спать.

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