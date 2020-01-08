Шесть способов защиты от рака без лекарств и врачей порекомендовали эксперты

Эксперты в области здравоохранения рассказали о способах защиты от онкологических заболеваний, которые не предполагают приема лекарственных препаратов и обращения к врачам. Соответствующий материал появился в сети.
Как пишет канал «Красота и здоровье» в «Яндекс. Дзен», чтобы снизить риск развития рака, необходимо:
1. перейти на правильное питание, в рацион обязательно следует включить свежие фрукты, овощи, зелень и злаки;
2. отказаться от сигарет и спиртного;
3. повышать иммунитет для защиты от инфекций;
4. избавиться от лишних килограммов, взять свой вес под контроль;
5. не находиться долго на солнце;
6. чередовать в течение дня умственную и физическую нагрузку, полноценно спать.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали привычки, которые приводят к инсульту.