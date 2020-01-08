Пять основных приводящих к инсульту привычек человека перечислили доктора

Обозначены основные привычки, которые приводят к инсульту головного мозга. Информацией по данному вопросу поделились медицинские специалисты.
В списке, приведенном на канале «Будем здоровы» в «Яндекс. Дзен», в частности, фигурируют:
1. пристрастие к вредной пище;
2. курение;
3. употребление алкоголя в больших количествах:
4. привычка мало двигаться;
5. любовь к соленым продуктам.
Ранее в среду сообщалось, что эксперты назвали признаки, которые не свидетельствуют о наличии злокачественного новообразования в человеческом организме. В число таких симптомов среди прочих попало неожиданное повышение температуры тела.