Пять основных приводящих к инсульту привычек человека перечислили доктора

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8 января 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены основные привычки, которые приводят к инсульту головного мозга. Информацией по данному вопросу поделились медицинские специалисты.

В списке, приведенном на канале «Будем здоровы» в «Яндекс. Дзен», в частности, фигурируют:

1. пристрастие к вредной пище;

2. курение;

3. употребление алкоголя в больших количествах:

4. привычка мало двигаться;

5. любовь к соленым продуктам.

Ранее в среду сообщалось, что эксперты назвали признаки, которые не свидетельствуют о наличии злокачественного новообразования в человеческом организме. В число таких симптомов среди прочих попало неожиданное повышение температуры тела.