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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Как не впасть в депрессию после долгих праздников, рассказал врач

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Как не впасть в депрессию после долгих праздников, рассказал врач
Фотобанк АН

Совсем скоро новогодние праздники подойдут к концу. Но как же избежать постновогодней депрессии¸ когда нет желания ничего делать после такого длительного отдыха? Об этом рассказал психиатр-нарколог Борис Менделевич.

Меделевич советует: если цель кажется недостижимой, то путь к ней следует разбить на "маленькие шаги-цели" - и понять, как их можно достичь. Нужно не  стесняться просить совета и помощи, ведь взгляд со стороны может раскрыть ваши новые возможности.

В новогодние каникулы нужно обязательно составить план отдыха: не нагружать себя, а чередовать физическую и умственную деятельность, обязательно наблюдать за своим эмоциональным состоянием.

"За три-четыре дня до начала рабочих будней возвращайтесь к трудовому режиму: постепенный переход принесёт организму минимум стресса", - сказал психиатр.

И даже в быстром ритме, который диктует большой город,  важно находить время на себя, свои мечты и желания. А в их исполнении помогут труд и усердная работа.

ЕЧ

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