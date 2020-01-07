Четыре простых способа не умереть от инфаркта и инсульта порекомендовали медики

Медицинские специалисты рассказали о способах профилактики инфаркта миокарда и инсульта головного мозга, которые в значительном количестве случаев приводят к смерти. Об этом идет речь в публикации, размещенной в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят иметь здоровую сердечно-сосудистую систему, необходимо:
1. уделять хотя бы двадцать минут в день физическим упражнениям;
2. не грустить по пустякам;
3. спать ночью не менее семи часов;
4. думать перед сном о чем-то позитивном, чтобы просыпаться утром с хорошим настроением.
Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили пять признаков начавшегося инсульта.