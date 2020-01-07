Четыре простых способа не умереть от инфаркта и инсульта порекомендовали медики

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7 января 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Andreas Arnold / globallookpress.com

Медицинские специалисты рассказали о способах профилактики инфаркта миокарда и инсульта головного мозга, которые в значительном количестве случаев приводят к смерти. Об этом идет речь в публикации, размещенной в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят иметь здоровую сердечно-сосудистую систему, необходимо:

1. уделять хотя бы двадцать минут в день физическим упражнениям;

2. не грустить по пустякам;

3. спать ночью не менее семи часов;

4. думать перед сном о чем-то позитивном, чтобы просыпаться утром с хорошим настроением.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили пять признаков начавшегося инсульта.