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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Четыре простых способа не умереть от инфаркта и инсульта порекомендовали медики

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре простых способа не умереть от инфаркта и инсульта порекомендовали медики
Пациент на приеме у врача, Andreas Arnold / globallookpress.com

Медицинские специалисты рассказали о способах профилактики инфаркта миокарда и инсульта головного мозга, которые в значительном количестве случаев приводят к смерти. Об этом идет речь в публикации, размещенной в блогосфере.

Пять сигналов организма о начавшемся инсульте головного мозга перечислили врачи

Пять сигналов организма о начавшемся инсульте головного мозга перечислили врачи

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят иметь здоровую сердечно-сосудистую систему, необходимо:

1. уделять хотя бы двадцать минут в день физическим упражнениям;

2. не грустить по пустякам;

3. спать ночью не менее семи часов;

4. думать перед сном о чем-то позитивном, чтобы просыпаться утром с хорошим настроением.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили пять признаков начавшегося инсульта.

 

ДЦ

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