Пять сигналов организма о начавшемся инсульте головного мозга перечислили врачи

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7 января 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены симптомы, которые свидетельствуют о начале инсульта головного мозга. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.

В списке признаков опасной для жизни болезни, который выложен на канале «Ваш семейный доктор» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. речевые нарушения;

2. асимметрия лица;

3. внезапное головокружение;

4. ослабление зрения;

5. онемение конечностей.

При наличии перечисленных сигналов организма необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее во вторник сообщалось, что доктор Александр Мясников назвал бесполезные способы лечения, которые применяют сторонники народной медицины.