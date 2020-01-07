Пять сигналов организма о начавшемся инсульте головного мозга перечислили врачи

Обозначены симптомы, которые свидетельствуют о начале инсульта головного мозга. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.
В списке признаков опасной для жизни болезни, который выложен на канале «Ваш семейный доктор» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. речевые нарушения;
2. асимметрия лица;
3. внезапное головокружение;
4. ослабление зрения;
5. онемение конечностей.
При наличии перечисленных сигналов организма необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее во вторник сообщалось, что доктор Александр Мясников назвал бесполезные способы лечения, которые применяют сторонники народной медицины.