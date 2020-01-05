Врачи перечислили симптомы-предвестники психологических заболеваний

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5 января 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Врачи назвали несколько симптомов, которые указывают на ухудшение психического состояния. В их число входит нарушение сна, к которым относится бессонница и изменение привычек сна.

Также тревожным симптомом является потеря аппетита. Медики отмечают, что некоторые люди не могут даже смотреть на те или иные продуты. Также стоит обратить внимание на резкие смены настроения, потерю производительности в личной жизни и работе, а также стремление к одиночеству и изоляции. Эксперты советуют при обнаружении у себя одного или нескольких из этих признаков незамедлительно обратиться к врачам за помощью.