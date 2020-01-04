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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ученые доказали, что брусничный сок способствует снижению артериального давления

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые доказали, что брусничный сок способствует снижению артериального давления
Konstantin Mikhailov, globallookpress.com

Ученые доказали, что брусничный сок способствует снижению артериального давления. Ягоды - один из самых полезных продуктов для здоровья человека. Исследователи, изучая влияние брусники, клюквы, черной смородина и черники на состояние организма людей, выявили, что все перечисленные ягоды содержат большое количество полифенолов, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперимент ученых Хельсинкского университета получил результат: употребление сока брусники продолжительное время нормализует уровень кровяного давления, снижает высокое давление.  А кровеносные сосуды ставятся чище и эластичнее, - сообщает издание Medical express.

Эксперимент с участием лабораторных мышей влияния брусничного сока на давление показал, что снижает давление даже разбавленный напиток. Сок из брусники, содержащий большую концентрацию полифенолов, серьезно оздоравливает кровеносные сосуды.

Теперь ученые хотят протестировать результаты на людях со слегка повышенным давлением.

ИЧ

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