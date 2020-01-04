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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Как наладить режим питания после новогоднего застолья?

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Как наладить режим питания после новогоднего застолья?
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание после окончания праздничных застолий. По мнению специалиста, лучше как можно быстрее восстановить режим питания.

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«Нужно убрать алкоголь из рациона как можно быстрее. Также нужно увеличить количество овощей», - считает врач-диетолог Лидия Ионова. Она рекомендовала отдавать предпочтение овощам, в составе которых присутствует большое количество пищевых волокон. Такая еда сможет восстановить работу кишечника. Отмечается, что людям с больным ЖКТ лучше употреблять овощи в приготовленном виде. Также необходимо ограничить количество соли и следить за количеством потребляемой воды.

АБ

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