Как наладить режим питания после новогоднего застолья?

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4 января 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание после окончания праздничных застолий. По мнению специалиста, лучше как можно быстрее восстановить режим питания.

«Нужно убрать алкоголь из рациона как можно быстрее. Также нужно увеличить количество овощей», - считает врач-диетолог Лидия Ионова. Она рекомендовала отдавать предпочтение овощам, в составе которых присутствует большое количество пищевых волокон. Такая еда сможет восстановить работу кишечника. Отмечается, что людям с больным ЖКТ лучше употреблять овощи в приготовленном виде. Также необходимо ограничить количество соли и следить за количеством потребляемой воды.