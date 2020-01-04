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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Эксперты рассказали, как лучше мыться зимой

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперты рассказали, как лучше мыться зимой
ванна, pixabay.com

Эксперты рассказали, как правильно мыться в зимнее время. Оказалось, что существует ряд базовых правил, которые следует соблюдать, чтобы кожа оставалась здоровой и мягкой даже в холодный период.

Отмечается, что как только начинается отопительный сезон, воздух в квартирах становится невероятно сухим, поэтому лучше реже принимать душ, чтобы кожа не трескалась. В ванной следует проводить не более 5-10 минут. Вода не должна быть горячей. Рекомендуется не использовать мыло, а отдавать предпочтение более мягким очищающим средствам. После водных процедур не стоит сильно растираться полотенцем, сообщает Радио Sputnik.

Интересно, что взрослому человеку достаточно принимать душ дважды в неделю, чтобы тело оставалось чистым. А вот подросткам необходимо мыться ежедневно, так как у них в организме происходят гормональные изменения, приводящие к повышенному потоотделению.

ЕТ

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