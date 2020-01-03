Российские ученые разработали полезную для здоровья добавку на основе облепихи

//Здоровье 13+

3 января 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фотобанк АН

Ученые Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета разработали уникальную добавку на основе облепихи. При помощи данного натурального консерванта можно продлить сроки хранения продуктов и одновременно укрепить иммунную систему.

Специалисты предлагают абсолютно безвредный продукт, без всякой химии, который способен безопасно сохранять еду. При этом сроки хранения продуктов увеличиваются без потери качества еды. Новинку производят из отходов облепихи - шрота, который остается после того, как из ягод выжмут сок и мякоть.

С помощью ферментов ученым удалось ускорить химические реакции в живых клетках.

Разработку уже испытали в лабораториях. Эффективность ее действия подтвердили экспериментально.

Облепиха богата минеральными веществами и витаминами. Ежедневное применение ягод поможет укрепить стенки сосудов и улучшить работу обменных процессов в организме.