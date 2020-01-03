Диетолог рассказал, как за несколько недель уменьшить объем талии на 5 сантиметров

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3 января 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Focus

жир на животе, pixabay.com

Немецкий врач-диетолог Михаэль Деспегель рассказал, как быстро избавиться от жира на талии и улучшить самочувствие. Его метод позволяет уменьшить объем живота на 5 сантиметров за несколько недель.

Эксперт призывает соблюдать простую формулу "2+2+4": две кардиотренировки в неделю с целью улучшения обмена веществ, две силовые для укрепления мышц, а еще четыре дня в неделю – в дни тренировок – следует придерживаться правильного питания и умеренной калорийности пищи.

В остальные дни, по словам Деспегеля, можно питаться в своем обычном режиме, отдавая предпочтение менее жирным блюдам.