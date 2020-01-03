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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Психолог рассказала об алкогольной депрессии в праздничные дни

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Психолог рассказала об алкогольной депрессии в праздничные дни
Фото: pixabay.com

Психолог Юлия Челышева предупредила, что в новогодние праздники бесконтрольное употребление спиртного может привести к развитию алкогольной депрессии.

Специалист отметила, что алкоголь вызывает ощущение легкости и радости, но после приходит плохое настроение и похмелье. Челышева предупредила, что во избежание неприятных последствий стоит контролировать количество спиртного.

«В противном случае это приведет к истощению гормона радости, который просто не будет восполняться чем-либо другим», - подчеркнула она. Психолог сообщила, что среди признаков алкогольной депрессии присутствуют опустошенность, тревожность и неуверенность.

АБ

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