Как бесплатно проверить здоровье

//Здоровье 13+

31 декабря 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

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Многие из нас идут ко врачу, когда что-то уже болит. Этот подход неправильный. Даже если самочувствие хорошее, вы не можете быть уверены в том, что абсолютно здоровы. Специально для «АН» эксперты рассказали, как проверить свое физическое и ментальное здоровье без затрат и почему этим надо пользоваться.

На ранних стадиях многие болезни не дают симптомов, зато при выявлении их именно в этот период – шанс излечиться максимально велик. Тоже касается и психических заболеваний. Иногда даже незначительные перепады настроения могут быть сигналом серьезного расстройства, а исход зачастую оказывается фатальным.

«В наши дни отношение к собственному здоровью в обществе кардинально меняется, – говорит эксперт по медицинским технологиям «Inferum Group» Всеволод Махов. – Раньше почти все россияне решали проблемы со здоровьем по мере их возникновения и обращались ко врачу зачастую в последний момент. Сегодня все больше наших соотечественников осознают деструктивность такого подхода. На первый план выходит профилактика, а значит – регулярный мониторинг состояния своего организма. Именно регулярный, а не от случая к случаю.

Главный способ бесплатно проверить здоровье – диспансеризация. С 2013 года диспансеризация всего населения РФ вошла в систему обязательного медицинского страхования. В 2017 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли почти 49 млн человек — это в полтора раза больше, чем в 2013 году, так что тенденция налицо.

И если раньше диспансеризация проводилась раз в три года, а раз в два года – медосмотр. В 2019 правила изменились: для граждан всех возрастов бесплатный медосмотр стал ежегодным, а диспансеризация проводится по-прежнему раз в три года. Для граждан старше 40 лет – каждый год. Медосмотр включает: флюорографию, антропометрию, измерение давления, анализы крови на общий холестерин и глюкозу, определение сердечно-сосудистого риска, измерение внутриглазного давления, ЭКГ и осмотр гинеколога для женщин. Диспансеризация включает, помимо этих мероприятий, еще ряд анализов, а при отнесении пациента к группе риска – дополнительные исследования и консультации специалистов».

Действительно, сегодня существует множество программ, направленных на бесплатные обследования организма. Это и так называемый сheck-up (чек-ап) или экспресс-обследование, которое предлагают некоторые клиники и за короткое время дают самую необходимую информацию о состоянии здоровья, и различные проекты типа «Здоровой Москвы», когда во многих парках с весны до осени открыты павильоны, в которых можно пройти обследование. Тем не менее, надежнее и проще будет известный метод – диспансеризация.

Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова объяснила почему и рассказала, что включает в себя обследование и кто может его пройти: «Плановая бесплатная диспансеризация, как правило, включает в себя измерение артериального давления, анализ мочи, анализ крови на глюкозу и холестерин, обследования, направленные на выявление риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезни почек, ЭКГ и флюорографию. Женщины также могут пройти осмотр у маммолога и гинеколога.

Как правило, диспансеризация состоит из двух этапов – стандартные обследования, назначаемые всем пациентам и дополнительный осмотр у узкопрофильных специалистов. Перечень врачей и обследований, которых необходимо будет пройти в ходе второго этапа диспансеризации, определяется индивидуально. Это будет необходимо, если у пациента будут выявлены какие-либо патологии.

Согласно закону, россияне в возрасте до 39 лет могут проходить диспансеризацию раз в три года с определённой периодичностью. Так, в 2020 году диспансеризацию могут пройти люди, родившиеся в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годах. А вот после 40 лет проходить её можно ежегодно. То есть сейчас ежегодные профилактические осмотры доступны людям, родившимся не позднее 1980 года рождения.

Что касается дополнительных обследований, то необходимо прийти в поликлинику, к которой вы прикреплены, и записаться к нужному специалисту самостоятельно. Либо попросить у терапевта направление на прием к профильному врачу во время консультации в рамках диспансеризации.

Кроме того, в Национальном календаре прививок указан список граждан, имеющих право на проведение бесплатной вакцинации в целях профилактики распространённых инфекционных заболеваний (грипп, гепатит B, туберкулез, краснуха и т. д.). Но направление нужно получить самостоятельно – вакцинация не является обязательным условием прохождения диспансеризации.

В тоже время рекомендовано регулярно делать прививки от таких заболеваний, как коклюш, туберкулез, гепатит B, клещевой энцефалит, столбняк, оспа и дифтерия. При этом нужно обязательно учесть такие факторы, как: будет ли это первичная вакцинация, в каком возрасте делалась первая прививка и так далее».

Теперь если с физическим здоровьем мы разобрались, затронем тему менее распространенную: ментальная стабильность. Некоторые в наше время психологов/психиатров/психотерапевтов боятся, как огня, хотя проверять душевное здоровье не менее важно. Например, практически в каждом городе существуют службы социальные службы психологической помощи населению, которые очень легко найти в интернете, а также горячие линии для экстренных ситуаций. Помимо прочего у каждого есть возможность обратиться, например, в какой-нибудь научно-практический психоневрологический центр, в котором помощь вам окажут абсолютно бесплатно.

«Основная причина страха перед психиатрами – стигматизация (клеймение) психических заболеваний в обществе, – объясняет врач-психиатр Захар Каледин. – Если говорить не углубляясь, то речь идет о каком-то совокупном образе психически больного, существующем в обывательском сознании, – сумасшедшего с голосами в голове, неадекватным и опасным поведением. Этот образ не соответствует действительности. Тем не менее, пациенты опасаются последствий обращения к психиатрам и психотерапевтам – проблемы на работе, осуждение со стороны коллег и близких и так далее. Очень часто пациенты боятся того, что их поставят на учет, упекут в больницу, подсадят на препараты и сделают «овощами». Понятно, что последствия эти в основном надуманы. Они читают форумы, видят пугающие и эмоциональные отзывы о побочных действиях препаратов и закономерно откладывают визит к психиатру до бесконечности в надежде, что все пройдет само, однако само оно далеко не всегда проходит, а если и проходит, то, как правило, возвращается. Пациенты с невротическими жалобами, например, часто даже не подозревают, что эти состояния лечатся у психиатра, и их логика понятна – проблема в голове, с нервами, а кто у нас лечит нервы? Правильно, невролог, поэтому неврологи и становятся одними из первых врачей, с которым сталкиваются пациенты с неврозами. Многие неврологи назначают правильное лечение, действительно помогающее пациенту, но так случается не всегда, поэтому важно понимать, что тревога, бессонница, депрессии и панические атаки – работа для психиатра, а не для невролога.

И конечно, нужно понимать различие между психиатром и психотерапевтом. Если говорить простым языком: психиатр лечит с помощью медикаментов, психотерапевт – с помощью разного рода психотерапевтических методик. При этом есть специалисты, которые успешно совмещают оба этих метода в своей работе. Вне зависимости от того, какой специалист нужен, попасть к нему можно одинаково – в государственных клиниках Москвы запись возможна для каждого, без каких-либо направлений. Самый простой вариант – обращение в психоневрологический диспансер по месту жительства.

Также в Москве существуют иные клиники, запись на амбулаторный прием в которых возможна без каких-либо направлений. Для граждан с московской пропиской как амбулаторный прием психиатра, так и стационарное лечение со всеми препаратами, возможными консультациями смежных специалистов, базовыми обследованиями, психотерапией и физиотерапией полностью бесплатны, в филиалах центров также возможно бесплатное обращение к психотерапевту. Если же пациент желает пройти какое-то обследование, показаний к которому врачи у него не находят, он может без проблем пройти его в платном порядке».