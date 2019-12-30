Какие ловушки поджидают нас за новогодним столом? Врач Ольга Бачурина о продуктовой безопасности

//Здоровье 13+

30 декабря 2019, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Традиционно в России новогоднее застолье славится своим изобилием и разнообразием. Хозяйки соревнуются в изобретательности, каждый год выставляя на стол все новые и новые немыслимые кулинарные шедевры, делятся рецептами… Холодильники загодя начинают заполняться всеми необходимыми ингредиентами, а для этого их обладатели каждую свободную минуту мечутся по рынкам и супермаркетам. В этой кутерьме, а затем и в многодневном праздничном марафоне, мы нередко теряем бдительность. Но за это иногда можно жестоко поплатиться, ведь ловушки подстерегают на каждом шагу… О них мы поговорили с врачом Воронежского центра медицинской профилактики Ольгой Бачуриной.

Продукты питания – рискованная статья экономии

- Первая западня поджидает нас еще на стадии приобретения продуктов, - заверяет Ольга Юрьевна. – Предновогодние скидки никого не оставляют равнодушным, всем хочется сэкономить – ведь надо еще приодеться, привести себя в порядок, да еще приготовить достойные подарки всем родным и близким… Но продукты питания – рискованная статья экономии. По низкой цене можно получить товар ненадлежащего качества, с нарушениями сроков и условий хранения – особенно, если он реализуется в местах несанкционированной торговли. Очень нелишне будет и дома хранить продукты в соответствии с установленными требованиями.

Не стоит приобретать к праздничному столу домашние консервы «с рук», особенно грибные. Даже если их компоненты изначально были съедобны, это не исключает опасности ботулизма.

Впрок лучше не готовить

Вторая западня – на стадии приготовления пищи. Очень важно соблюдать рецептуру – от этого зависят не только вкусовые качества блюд, но и их безопасность. И, если на предприятиях общепита этот процесс худо-бедно контролируется (хочется в это верить), то домашние кулинарные гении чаще действуют по наитию. Особенно опасны в этом плане многокомпонентные холодные закуски, имеющие в своем составе мясные продукты, яйца, майонез, рыбу. Микробы отлично себя чувствуют и быстро размножаются в студнях и салатах, а разогреву такое блюдо уже не подлежит. Поэтому важно:

стараться соединять компоненты непосредственно перед подачей (салат, нарубленный, смешанный и заправленный с вечера, даже если хранился в холодильнике, уже небезопасен);

мясо, птицу, рыбу и яйца подвергать полноценной тепловой обработке, а нарезать и смешивать – лишь после полного остывания (то же касается и других ингредиентов, например, отварных овощей);

готовить только тщательно вымытыми руками, используя идеально чистую посуду и др. принадлежности – сняв пробу, нельзя продолжать размешивать салат все той же ложкой;

не привлекать к приготовлению пищи нездоровых членов семьи, особенно с воспалительными проявлениями на коже рук (например, нагноившийся заусенец), а также с признаками кишечных расстройств;

Конечно, заманчиво сделать за один раз огромный таз оливье (прим.: безопасный срок хранения в холодильнике – не более 9-12 часов) на все праздники – но лучше все же впрок надолго не готовить, предусмотрев заранее свежее меню на каждый праздничный день.

Оливье может превратиться в бактериологическое оружие

Третья опасность, считает Ольга Бачурина, таится уже в процессе употребления пищи. Очень трудно удержаться от того, чтобы не попробовать всего понемногу, особенно если вы «берегли аппетит» с самого утра. Именно поэтому новогодние праздники – один из самых «урожайных» периодов в плане госпитализаций с обострениями хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта – гастритов, панкреатитов, холециститов, желчнокаменной болезни и пр. Людям с такими проблемами нужно быть особенно осторожными – собрав волю в кулак, надо решить, к каким блюдам (жирное, жареное, острое и т. п. – в соответствии с рекомендациями врача) не стоит даже прикасаться, иначе очень легко потерять над собой контроль. Перед походом в гости можно слегка перекусить, чтобы далее было легче справиться с «первым импульсом». Учитывая интересы всех участников застолья, хозяева, в свою очередь, должны обеспечить достойный ассортимент легких диетических блюд – это пойдет всем только на пользу.

Переедание в принципе не принесет ничего, кроме вреда и последующих сожалений. Частично неприятные ощущения помогут снять ферментные препараты, но не стоит рассчитывать только на них. К тому же, за праздничные каникулы таким образом можно набрать пару лишних килограммов (особенно если активный отдых не входил в ваши планы).

В случае непереносимости каких-либо продуктов стоит поинтересоваться составом предлагаемых блюд, если вы пробуете их впервые. Но, на всякий случай, при пищевой аллергии неплохо всегда иметь при себе средства первой помощи.

Нередко застолье затягивается, и принимающей стороне необходимо помнить, что скоропортящиеся продукты не могут длительно находиться при комнатной температуре (в т.ч. на праздничном столе), все тот же оливье через 2-3 часа может так превратиться в бактериологическое оружие.

Важно также соблюдать меру при употреблении алкоголя – в сочетании с плотной закуской (в качестве буфера) крепкие алкогольные напитки могут сыграть с их потребителем злую шутку, вызвав сильнейшее «отсроченное» опьянение. К тому же, алкоголь затрудняет своевременную диагностику в случае пищевого отравления или других проблем с желудочно-кишечным трактом.

Желаем, чтобы чувство меры и здравый смысл вам никогда не изменяли, а праздники оставили у вас только самые приятные воспоминания!