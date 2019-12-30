Диетолог рассказала, как эффективно бороться с похмельем

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30 декабря 2019, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

шампанское, pixabay.com

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала ключевые способы борьбы с похмельем. Многих интересует вопрос, как 1 января проснуться с хорошим самочувствием.

Макиша сообщила, что похмелье начинается из-за токсинов в организме, которые возникают в процессе расщепления спиртного. Головные боли в этом состоянии вызывает сосудистый спазм.

Утром после застолья рекомендуется пить свежевыжатый апельсиновый сок, разбавленный водой, а также минеральную воду. Хорошее воздействие на организм окажут также зеленый чай, кефир и айран. После праздника не следует есть ничего жирного и слишком тяжелого. Также желательно отказаться от физических нагрузок и походов в баню.

Эксперты также напоминают, что для хорошего самочувствия 1 января следует не переедать в новогоднюю ночь и не злоупотреблять алкоголем. Подчеркивается, что от одного бокала шампанского вреда для здоровья не будет.