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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

В чем опасность витамина D?

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

В чем опасность витамина D?
Фото: pixabay.com

Врач Надия Фролова рассказала, что бесконтрольный прием витамина D может навредить здоровью и даже стать причиной разрушения почек. Специалист отметила, что витамин D стоит принимать только под контролем врача.

Фролова объяснила, что переизбыток витамина D негативно влияет на почки из-за высокой токсичности. Она подчеркнула, что при приеме препаратов следует контролировать уровень фосфора и кальция в организме. «Передозировка кальция и витамина D могут фатально сказаться на почках. Поэтому приём этих препаратов должен быть строго под контролем уровня кальция и фосфора», - заявила специалист.

АБ

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