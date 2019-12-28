Специалисты рассказали о привычках, помогающих быстро похудеть

//Здоровье 13+

28 декабря 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Пять простых привычек могут оказаться ключом к потере лишнего веса и стройной фигуре. Диетологи уверены, что несколько правил могут не только сбросить вес, но и улучшить здоровье.

Во-первых, специалисты советуют вместо соли использовать специи, которые ускоряют метаболизм. Это может быть перец чили, имбирь или горчица. Во-вторых, стоит отказаться от сладкого. И это касается не только выпечки или десертов, но и сладких напитков. Также желающим похудеть стоит следить за качеством своего сна и спать не меньше семи часов в сутки. Четвертым пунктом является ранний обед. Этот прием пищи должен проходить до 15 часов, поскольку после этого времени еда должна быть низкокалорийной. И в заключении эксперты обращают особое внимание на состав завтрака. Утренняя трапеза должна быть богата белками и клетчаткой, которые позволят на долгое время продлить чувство сытости.