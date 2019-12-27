Травматолог дал несколько советов, как уберечься от травм в гололедицу

Травматолог Сергей Новиков рассказал, как вести себя при наступлении гололедицы, чтобы не получить травм. Врач посоветовал передвигаться медленно, а также напомнил, что лед плохо заметен под слоем снега.
«Равновесие легче потерять, когда вы двигаетесь быстрым шагом. Если нужно оглядеться или ответить на звонок по телефону, остановитесь, не делайте этого на ходу», - объяснил Новиков.
Он отметил, что передвигаться следует с широко расставленными ногами, а спускаться с горок и склонов при помощи «метода ступеньки». При этом если вы все же упали на льду, то не нужно затягивать с визитом к травматологу.
«Не двигайтесь и не идите к врачу самостоятельно, если серьезно ударились головой или спиной… Постарайтесь сгруппироваться и упасть на бок, раскинув руки в разные стороны. Если у вас было что-то в руках, отбросьте этот предмет в сторону», - рекомендовал специалист.