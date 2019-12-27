Травматолог дал несколько советов, как уберечься от травм в гололедицу

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27 декабря 2019, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Травматолог Сергей Новиков рассказал, как вести себя при наступлении гололедицы, чтобы не получить травм. Врач посоветовал передвигаться медленно, а также напомнил, что лед плохо заметен под слоем снега.

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«Равновесие легче потерять, когда вы двигаетесь быстрым шагом. Если нужно оглядеться или ответить на звонок по телефону, остановитесь, не делайте этого на ходу», - объяснил Новиков.

Он отметил, что передвигаться следует с широко расставленными ногами, а спускаться с горок и склонов при помощи «метода ступеньки». При этом если вы все же упали на льду, то не нужно затягивать с визитом к травматологу.

«Не двигайтесь и не идите к врачу самостоятельно, если серьезно ударились головой или спиной… Постарайтесь сгруппироваться и упасть на бок, раскинув руки в разные стороны. Если у вас было что-то в руках, отбросьте этот предмет в сторону», - рекомендовал специалист.