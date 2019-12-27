Латвия: впервые с 2003 года от бешенства умерла женщина

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27 декабря 2019, 13:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Латвии разразился грандиозный скандал в связи со смертью женщины, которая, возможно, была заражена вирусом бешенства. Как выяснили латвийские СМИ, больной врачи не сумели поставить верный диагноз.

Печальная история такова: в конце ноября в психоневрологической больнице Даугавпилса скончалась женщина, куда была переведена из региональной больницы. Больная умирала в страшных муках. Как, на момент смерти, утверждали врачи «от какой-то инфекционной болезни». От какой? Город быстро наполнился слухами. Разразился скандал! Люди стали говорить о бешенстве. И тогда в некоторых латвийских СМИ появилась информация, что ни о каком бешенстве речь не идет, а просто «непонятная инфекция».

Даже появились комментарии директора региональной больницы Даугавпилса Григория Семенова, который убеждал, что у женщины не было выявлено никаких нарушений головного мозга, которые при бешенстве являются существенными. Не наблюдался и другой важный симптом – боязнь воды. Все это позволило неврологу прийти к выводу, что женщина имеет психические проблемы. И место ее в специальной клинике.

Поскольку диагноз был непонятен, то у больной решили взять на исследование ткани. Этим занялся Центр профилактики и контроля заболеваний. Уже первые результаты указали на бешенство.

Женщина умерла. Но сегодня ее сын требует наказать виновных, которые не смогли поставить верный диагноз и облегчить состояние его матери. Более того, патологоанатом коротко сказал сыну умершей: «Закопайте и не заморачивайтесь!» Просто шок!

Где могла заразиться женщина?

Вирус бешенства в тканях умершей принадлежит к вирусам, которые циркулируют в Азии. И тут выясняется, из рассказов сына, что мама была в Индии и ее укусил бродячий щенок. Собачка была настолько мила, что женщина не обратила на укус внимания. Она и подумать не могла о дурном.

Но почему же врачи не смогли поставить верный диагноз? Как позже выяснилось, что больную мучали болезненные спазмы гортани, судороги, страх перед водой, головная боль, светобоязнь и т.д. На анализе, на вирус бешенства настоял …..сын покойной. Шок!

Как такое могло произойти в европейской стране?

Комментирует директор 2-й больницы Риги Янис Петронис: «Я думаю, что врачи и подумать не могли о вирусе бешенства. Они никогда не сталкивались с этим. С 2003 года не зафиксированы в Латвии случаи бешенства. Могли ли спасти женщину? Однозначно, что нет. Насколько я знаю, у нее инкубационный период был больше года. Видимо, такой вирус. Разновидность. Обычно, инкубационный период колеблется от 9 дней до 90. Все зависит от места укуса. Если животное укусило человека за лицо, шею, голову, то период становится короче. Но в любом случае, нужно в первые сутки сделать вакцинацию от бешенства. Всегда! Бешенством заболевают те, кто не обращается к врачу. В каждой больнице есть такая вакцина. Спастись можно только в том случае, если человек пройдет курс иммунизации. Других шансов нет. Человек умрет в муках. Поражается нервная система. Первые признаки можно спутать с другими заболеваниями. Например, с кишечным расстройством. Появляется слабость, головная боль, рвота, понос, кашель, отсутствие аппетита и т.д. А потом начинаются неврологические проблемы и психические недуги: фобии, спазмы гортани, судороги, светобоязнь, страх перед водой. А уже потом наступает стадия паралича. И больной умирает от внезапной остановки дыхания. Я не знаю таких случаев, при которых удалось спасти человека. Не знаю! Только вакцина. И следует быть очень внимательным к животным. Если был укус, то лучше сходите к врачу. Насколько я знаю, то сейчас эпидемиологи опрашивают всех людей, которые контактировали с покойной. Уже сделано 60 вакцин. Уточняю, женщина привезла вирус бешенства, но не приобрела его в Латвии».