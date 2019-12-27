Четыре простых способа снижения давления без лекарств подсказали медики из Европы

Европейские медицинские специалисты назвали простые способы борьбы с гипертонией, которые не предполагают приема лекарств. Об этом идет речь в публикации, размещенной в сети.
Как отмечает канал «Из уст врача» в «Яндекс. Дзен», людям, страдающим от повышенного артериального давления, необходимо:
1. хотя бы тридцать минут в день прогуливаться в умеренном темпе;
2. снизить до минимума употребление соли;
3. включить в свой рацион бананы, орехи и бобы, которые богаты калием;
4. отказаться от сигарет и значительно ограничить себя в спиртном.
Ранее в пятницу сообщалось, что американские кардиологи обозначили скрытые симптомы инфаркта миокарда.