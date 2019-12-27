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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре простых способа снижения давления без лекарств подсказали медики из Европы

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре простых способа снижения давления без лекарств подсказали медики из Европы
Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Европейские медицинские специалисты назвали простые способы борьбы с гипертонией, которые не предполагают приема лекарств. Об этом идет речь в публикации, размещенной в сети.

Пять скрытых признаков наступления инфаркта миокарда озвучили кардиологи из США

Пять скрытых признаков наступления инфаркта миокарда озвучили кардиологи из США

Как отмечает канал «Из уст врача» в «Яндекс. Дзен», людям, страдающим от повышенного артериального давления, необходимо:

1. хотя бы тридцать минут в день прогуливаться в умеренном темпе;

2. снизить до минимума употребление соли;

3. включить в свой рацион бананы, орехи и бобы, которые богаты калием;

4. отказаться от сигарет и значительно ограничить себя в спиртном.

Ранее в пятницу сообщалось, что американские кардиологи обозначили скрытые симптомы инфаркта миокарда.

 

ДЦ

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