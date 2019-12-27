Четыре простых способа снижения давления без лекарств подсказали медики из Европы

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27 декабря 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Европейские медицинские специалисты назвали простые способы борьбы с гипертонией, которые не предполагают приема лекарств. Об этом идет речь в публикации, размещенной в сети.

Как отмечает канал «Из уст врача» в «Яндекс. Дзен», людям, страдающим от повышенного артериального давления, необходимо:

1. хотя бы тридцать минут в день прогуливаться в умеренном темпе;

2. снизить до минимума употребление соли;

3. включить в свой рацион бананы, орехи и бобы, которые богаты калием;

4. отказаться от сигарет и значительно ограничить себя в спиртном.

Ранее в пятницу сообщалось, что американские кардиологи обозначили скрытые симптомы инфаркта миокарда.