Самые опасные для здоровья сердца человека алкогольные напитки назвали врачи

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27 декабря 2019, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Медик, Jochen Tack / globallookpress.com

Наибольшую угрозу для здоровья сердца человека среди спиртных напитков представляют алкогольные коктейли. К соответствующему выводу пришли доктора, говорится в заметке, размещенной некоторое время назад в сети.

Как пишет сайт MedikForum.ru, во многих барах посетителям предлагают коктейли, где смешаны различные виды алкоголя и энергетики. Из-за подобных напитков значительно учащается сердцебиение. Употребление коктейлей грозит смертью для человека со слабой сердечно-сосудистой системой, предупреждает портал.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты перечислили игнорируемые людьми симптомы лейкемии.