Три самых эффективных для снижения давления фрукта и ягоды перечислили врачи

Названы самые эффективные в борьбе с гипертонией фрукты и ягоды. Информацией по данному вопросу поделились специалисты в области здравоохранения, говорится в публикации, появившейся в зарубежном сегменте интернета.
Как пишет портал express.co.uk, людям, которые хотят нормализовать артериальное давление, необходимо употреблять растительную пищу, богатую калием, магнием и клетчаткой. Это:
1. яблоки;
2. черника;
3. бананы.
Ранее в четверг сообщалось, что японские исследователи определили ранний признак колоректального рака. Открытие, сделанное учеными, позволит выявлять смертельно опасный недуг на начальных стадиях его развития.