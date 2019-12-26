Три самых эффективных для снижения давления фрукта и ягоды перечислили врачи

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26 декабря 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Женщина измеряет артериальное давление, Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Названы самые эффективные в борьбе с гипертонией фрукты и ягоды. Информацией по данному вопросу поделились специалисты в области здравоохранения, говорится в публикации, появившейся в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет портал express.co.uk, людям, которые хотят нормализовать артериальное давление, необходимо употреблять растительную пищу, богатую калием, магнием и клетчаткой. Это:

1. яблоки;

2. черника;

3. бананы.

Ранее в четверг сообщалось, что японские исследователи определили ранний признак колоректального рака. Открытие, сделанное учеными, позволит выявлять смертельно опасный недуг на начальных стадиях его развития.