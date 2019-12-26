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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ранний признак образования раковой опухоли в кишечнике раскрыли японские медики

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Правда.Ру»

Ранний признак образования раковой опухоли в кишечнике раскрыли японские медики
Японские медики, globallookpress.com

Медицинские специалисты, работающие в Японии, вычислили ранний признак появления злокачественного новообразования в кишечнике человека. Это изменения в микрофлоре названного органа.

Шесть проявляющихся за месяц до болезни предвестников инсульта назвали доктора

Шесть проявляющихся за месяц до болезни предвестников инсульта назвали доктора

Как пишет интернет-издание «Правда.Ру», исследователи определили, что на развитие колоректального рака влияют не только гены, но и микробы. Открытие, которое сделали ученые, поможет выявлять смертельно опасную болезнь на начальных стадиях, говорится в процитированной заметке.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора перечислили признаки инсульта головного мозга, которые проявляют себя за месяц до недуга. В частности, необходимо насторожиться, если наблюдаются головные боли с тошнотой и рвотой, апатия и сонливость.

 

ДЦ

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