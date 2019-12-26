Шесть проявляющихся за месяц до болезни предвестников инсульта назвали доктора

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26 декабря 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: michurinsk.name

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Обозначены признаки инсульта головного мозга, которые проявляются за месяц до болезни. Информацией по данному вопросу поделились врачи, говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Список симптомов смертельно опасного недуга, опубликованный порталом michurinsk.name, включается в себя:

1. головные боли с тошнотой и рвотой;

2. частую икоту;

3. апатию и сонливость;

4. проблемы с речью и памятью;

5. беспричинную усталость;

6. полуобморочное состояние и головокружения.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты в области онкологии перечислили самые первые признаки появления злокачественного новообразования в легких.