Шесть проявляющихся за месяц до болезни предвестников инсульта назвали доктора

Обозначены признаки инсульта головного мозга, которые проявляются за месяц до болезни. Информацией по данному вопросу поделились врачи, говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.
Список симптомов смертельно опасного недуга, опубликованный порталом michurinsk.name, включается в себя:
1. головные боли с тошнотой и рвотой;
2. частую икоту;
3. апатию и сонливость;
4. проблемы с речью и памятью;
5. беспричинную усталость;
6. полуобморочное состояние и головокружения.
Ранее сегодня сообщалось, что специалисты в области онкологии перечислили самые первые признаки появления злокачественного новообразования в легких.