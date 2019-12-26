В Роспотребнадзоре предупредили об опасности бумажных денег

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26 декабря 2019, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, что денежные купюры могут быть источником заразы. Специалисты предупредили, что через бумажные деньги можно заразиться различными болезнями, в том числе гриппом.

«Учёные выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», - рассказали сотрудники ведомства.

Отмечается, что в некоторых странах печатают деньги на специальной бумаге с антисептической пропиткой или с возможностью стирки, чтобы снизить риск заражения. Также эксперты напомнили, что грипп нельзя лечить при помощи антибиотиков.