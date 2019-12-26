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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетолог о пользе майонеза

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Диетолог о пользе майонеза
Фотобанк АН

Совсем скоро наступит Новый год. И россияне будут заправлять свои салаты. Умеренное потребление майонеза не принесет вред организму и может быть даже полезным. В этом уверена врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

Бурляева заверяет: в соусе растительное масло балансирует уровень плохого и хорошего холестерина в крови, а также содержит витамин Е.

Диетолог также отметила, что главное отличие домашнего продукта от покупного заключается во вкусе. Ингредиенты одинаковые, но в промышленный на производстве могут вводить дополнительную порцию витаминов и минералов.

Майонез является питательным и вкусным продуктом, попробовать который наверняка смог каждый из нас. Для этого соуса характерен нежный вкус, по которому мы знаем любимые салаты.

ЕЧ

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