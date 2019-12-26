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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые признали прерывистое голодание полезным для здоровья

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Ученые признали прерывистое голодание полезным для здоровья
Фотобанк АН

Голодание с перерывами оказывает положительное влияние на умственные способности человека, а также увеличивает продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые Национального института по проблемам старения из США.

Специалисты объяснили, что периодически ограничивать себя в питании полезно, ведь это помогает человеку лучше справляться со стрессом, противостоять болезням. Когда возникает дефицит калорий, то организм утилизирует старые, нефункционирующие клетки и преобразует их в глюкозу, которая используется для выработки энергии. Ученые утверждают: подобный режим питания снижает риски развития диабета и ожирения больше, чем любая низкокалорийная диета.

По заявлению одного из авторов исследования Марка Маттсона, нужно в ближайшее время рассмотреть возможность добавления информации о данной системе в учебные планы медицинских школ наряду со стандартными советами о здоровом питании и пользе спорта.

Интервальное (его еще называют прерывистым) голодание набирает большую популярность в современном мире. На сегодняшний день разработано и достаточно хорошо изучено несколько методик, каждая из которых отличается схемой соблюдения, набором продуктов, а также риском развития побочных эффектов.

ЕЧ

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