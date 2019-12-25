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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Четыре способа не скончаться из-за инсульта головного мозга подсказали доктора

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре способа не скончаться из-за инсульта головного мозга подсказали доктора
Медики, uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие действия необходимо предпринять, чтобы защититься от инсульта головного мозга, который входит в список главных причин смертности. Соответствующий материал разместили в блогосфере.

Девять признаков появления раковой опухоли в головном мозге перечислили медики

Девять признаков появления раковой опухоли в головном мозге перечислили медики

Как пишет канал «Здоровье в дом» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят избежать опасного недуга, следует:

1. регулярно заниматься физическими упражнениями;

2. исключить из рациона жирную пищу;

3. полностью отказаться от курения и серьезно ограничить себя в спиртном;

4. принимать ноотропы – прежде чем брать на вооружение данный метод, нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее в среду сообщалось, что врачи перечислили признаки рака мозга.

 

ДЦ

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