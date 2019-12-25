Четыре способа не скончаться из-за инсульта головного мозга подсказали доктора

Специалисты в области медицины рассказали, какие действия необходимо предпринять, чтобы защититься от инсульта головного мозга, который входит в список главных причин смертности. Соответствующий материал разместили в блогосфере.
Как пишет канал «Здоровье в дом» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят избежать опасного недуга, следует:
1. регулярно заниматься физическими упражнениями;
2. исключить из рациона жирную пищу;
3. полностью отказаться от курения и серьезно ограничить себя в спиртном;
4. принимать ноотропы – прежде чем брать на вооружение данный метод, нужно проконсультироваться с врачом.
Ранее в среду сообщалось, что врачи перечислили признаки рака мозга.