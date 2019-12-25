Девять признаков появления раковой опухоли в головном мозге перечислили медики

Названы симптомы, свидетельствующие об образовании злокачественной опухоли в головном мозге человека. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад медицинские специалисты.
Список признаков смертельно опасного недуга, размещенный на канале «Гармония здоровья» в «Яндекс. Дзен», включает:
1. нарушения памяти;
2. тошноту и рвоту;
3. неспособность сосредоточиться;
4. частую смену настроения;
5. нарушения координации;
6. ослабление слуха и зрения;
7. головные боли;
8. покалывание и онемение в конечностях;
9. судороги.
Ранее в среду сообщалось, что эксперты рассказали о продуктах, которые помогают предотвратить рак.