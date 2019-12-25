Девять признаков появления раковой опухоли в головном мозге перечислили медики

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25 декабря 2019, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Названы симптомы, свидетельствующие об образовании злокачественной опухоли в головном мозге человека. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад медицинские специалисты.

Список признаков смертельно опасного недуга, размещенный на канале «Гармония здоровья» в «Яндекс. Дзен», включает:

1. нарушения памяти;

2. тошноту и рвоту;

3. неспособность сосредоточиться;

4. частую смену настроения;

5. нарушения координации;

6. ослабление слуха и зрения;

7. головные боли;

8. покалывание и онемение в конечностях;

9. судороги.

Ранее в среду сообщалось, что эксперты рассказали о продуктах, которые помогают предотвратить рак.