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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Когда организм начинает стареть?

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Когда организм начинает стареть?
Фото: pixabay.com

Отечественные ученые выяснили, что старение организма начинается гораздо раньше, чем принято считать. Исследования показывают, что человек начинает стареть непосредственно в момент зачатия или сразу после него.

Специалисты из МГУ определили, что старение – это накопление в организме разнообразных повреждений, из-за которых клетки, ткани, органы и системы со временем теряют свои функции. Учитывая, что первые повреждения появляются уже в момент зачатия, можно говорить о том, что организм начинает стареть с самых первых минут зарождения. Также ученые заявили, что причиной ранней детской смертности становится не старение, а неудачные генетические «комбинации».

АБ

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