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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пять продуктов для предотвращения рака назвали эксперты в сфере здравоохранения

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять продуктов для предотвращения рака назвали эксперты в сфере здравоохранения
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения рассказали, какие пряности помогают предотвратить онкологические заболевания. Об этом идет речь в материале, который разместили некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Восемь сигналов организма о приближении инсульта головного мозга назвали врачи

Восемь сигналов организма о приближении инсульта головного мозга назвали врачи

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» отмечает, что людям, которые хотят заняться профилактикой рака, необходимо добавить в свой рацион:

1. гвоздику;

2. корицу;

3. куркуму;

4. имбирь;

5. кайенский перец.

Ранее в среду сообщалось, что доктора обозначили признаки приближения инсульта головного мозга. В число данных симптомов, в частности, вошли внезапное ухудшение зрения и скачки артериального давления.

 

ДЦ

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