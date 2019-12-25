Пять продуктов для предотвращения рака назвали эксперты в сфере здравоохранения

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25 декабря 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения рассказали, какие пряности помогают предотвратить онкологические заболевания. Об этом идет речь в материале, который разместили некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» отмечает, что людям, которые хотят заняться профилактикой рака, необходимо добавить в свой рацион:

1. гвоздику;

2. корицу;

3. куркуму;

4. имбирь;

5. кайенский перец.

Ранее в среду сообщалось, что доктора обозначили признаки приближения инсульта головного мозга. В число данных симптомов, в частности, вошли внезапное ухудшение зрения и скачки артериального давления.