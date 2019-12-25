Пять продуктов для предотвращения рака назвали эксперты в сфере здравоохранения

Эксперты в области здравоохранения рассказали, какие пряности помогают предотвратить онкологические заболевания. Об этом идет речь в материале, который разместили некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» отмечает, что людям, которые хотят заняться профилактикой рака, необходимо добавить в свой рацион:
1. гвоздику;
2. корицу;
3. куркуму;
4. имбирь;
5. кайенский перец.
Ранее в среду сообщалось, что доктора обозначили признаки приближения инсульта головного мозга. В число данных симптомов, в частности, вошли внезапное ухудшение зрения и скачки артериального давления.