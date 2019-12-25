Ветеринар рассказала, какая еда с новогоднего стола опасна для животных

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25 декабря 2019, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

собаки в рождественских нарядах, pixabay.com

Ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, какая еда с новогоднего стола опасна для домашних кошек и собак. Эксперт призвала хозяев обратить внимание на питание животных в праздники.

Владельцы собак и кошек, желая порадовать своих питомцев и угощая их различными блюдами, могут нанести существенный вред их здоровью. Хозяев призывают не забывать, что у домашних животных свои рацион и режим питания, которые не следует нарушать.

Сиротина советует не давать питомцам жирное, острое и жареное. Также необходимо следить, чтобы кошки и собаки не слизывали с блюд горчицу, кетчуп и майонез. Настоящим ядом для них являются виноград, шоколад и другие сладости.

Зоопсихолог рекомендует заранее подготовить для животных праздничные блюда, которые максимально похожи на те, которые обычно присутствуют в их рационе, сообщает Радио Sputnik.

На всякий случай хозяев призывают запастись сорбентами. Если питомец что-то съест, то ему нужно дать сорбент, много воды, а также при необходимости везти в клинику.