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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ветеринар рассказала, какая еда с новогоднего стола опасна для животных

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Ветеринар рассказала, какая еда с новогоднего стола опасна для животных
собаки в рождественских нарядах, pixabay.com

Ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, какая еда с новогоднего стола опасна для домашних кошек и собак. Эксперт призвала хозяев обратить внимание на питание животных в праздники.

Владельцы собак и кошек, желая порадовать своих питомцев и угощая их различными блюдами, могут нанести существенный вред их здоровью. Хозяев призывают не забывать, что у домашних животных свои рацион и режим питания, которые не следует нарушать. 

Сиротина советует не давать питомцам жирное, острое и жареное. Также необходимо следить, чтобы кошки и собаки не слизывали с блюд горчицу, кетчуп и майонез. Настоящим ядом для них являются виноград, шоколад и другие сладости.

Зоопсихолог рекомендует заранее подготовить для животных праздничные блюда, которые максимально похожи на те, которые обычно присутствуют в их рационе, сообщает Радио Sputnik.

На всякий случай хозяев призывают запастись сорбентами. Если питомец что-то съест, то ему нужно дать сорбент, много воды, а также при необходимости везти в клинику.

ЕТ

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