Восемь сигналов организма о приближении инсульта головного мозга назвали врачи

Обозначены сигналы человеческого организма, которые указывают на приближение инсульта головного мозга. Информацию по данной теме озвучили специалисты в сфере здравоохранения.
В списке симптомов надвигающейся болезни, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. частичный паралич;
2. внезапное ослабление зрения;
3. скачки артериального давления;
4. нарушение координации движений;
5. напряжение мышц шеи;
6. сильная мигрень;
7. беспричинная усталость;
8. головокружение.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что пульмонологи назвали основные признаки появления злокачественного новообразования в легком.