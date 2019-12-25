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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Восемь сигналов организма о приближении инсульта головного мозга назвали врачи

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Восемь сигналов организма о приближении инсульта головного мозга назвали врачи
Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены сигналы человеческого организма, которые указывают на приближение инсульта головного мозга. Информацию по данной теме озвучили специалисты в сфере здравоохранения.

Пять главных симптомов появления раковой опухоли в легком раскрыли пульмонологи

Пять главных симптомов появления раковой опухоли в легком раскрыли пульмонологи

В списке симптомов надвигающейся болезни, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. частичный паралич;

2. внезапное ослабление зрения;

3. скачки артериального давления;

4. нарушение координации движений;

5. напряжение мышц шеи;

6. сильная мигрень;

7. беспричинная усталость;

8. головокружение.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что пульмонологи назвали основные признаки появления злокачественного новообразования в легком.

 

ДЦ

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