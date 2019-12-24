Врач поделилась простыми советами по борьбе с насморком

//Здоровье 13+

24 декабря 2019, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Насморк может вызвать серьезные осложнения, поэтому лечить его нужно правильно. А как именно - поделилась заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина.

Врач рекомендует при хроническом рините соблюдать постельный режим. Если же отлежаться не получается, то важно придерживаться ряда правил.

Во - первых, нужно проветривать и увлажнять помещение, чтобы бактерии не размножались.

Во-вторых, важно избегать общественного транспорта, ведь там спокойно можно подхватить вирусы.

В-третьих, медик советует промывать нос солевыми растворами. При этом, подойдут как аптечные готовые препараты с морской солью, так и самый обычный физиологический раствор.

Лукина уточнила: если за четыре-пять дней не удалось избавиться от ринита, необходимо обратиться к врачу, ведь к этому моменту вирусная инфекция может перейти в бактериальную и вызвать осложнения.