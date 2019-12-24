Три опасных признака образования тромбов в организме перечислили медспециалисты

Специалисты в области медицины обозначили опасные признаки, указывающие на образование тромбов в человеческом организме. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад в интернете.
В списке симптомов, опубликованном на портале Health News, фигурируют:
1. голубоватый или красноватый оттенок кожи в районе тромба;
2. болевые ощущения, похожие на судороги;
3. отеки на руках или ногах.
В случае наличия перечисленных признаков следует незамедлительно пройти обследование.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты рассказали, какие изменения в образ жизни необходимо внести для предотвращения инсульта.