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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три опасных признака образования тромбов в организме перечислили медспециалисты

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Три опасных признака образования тромбов в организме перечислили медспециалисты
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в области медицины обозначили опасные признаки, указывающие на образование тромбов в человеческом организме. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад в интернете.

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В списке симптомов, опубликованном на портале Health News, фигурируют:

1. голубоватый или красноватый оттенок кожи в районе тромба;

2. болевые ощущения, похожие на судороги;

3. отеки на руках или ногах.

В случае наличия перечисленных признаков следует незамедлительно пройти обследование.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты рассказали, какие изменения в образ жизни необходимо внести для предотвращения инсульта.

 

ДЦ

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