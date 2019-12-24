Латвийский врач: Следует быть осторожным в период праздников

//Здоровье 13+

24 декабря 2019, 15:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото соцсети

Латвийские медики призывают во время праздников не забывать об осторожности: не злоупотреблять алкоголем, не гонять на машине, не переедать и быть внимательными при запуске с пиротехникой. Обычно, Рождество и Новый Год – опасное время для здоровья. На данную тему дал интервью директор 2 рижской больницы, травматолог Янис Петронис.

-Рождество и Новый Год – время радости и счастья! Почему же праздники так опасны для здоровья?

-Статистика, например, моей больницы показывает, что люди во время праздников в основном получают травмы из-за алкогольного опьянения. Я понимаю, что хочется веселиться, отмечать Новый Год, но здоровье же одно. Во всем следует знать меру! Выпил – не садись за руль! Переел – отдохни! Решил запустить петарды – посмотри вокруг и вспомни о людях! Меры предосторожности должны быть. Обязательно.

-С какими травмами больше всего поступают людей в больницу?

-С переохлаждением тела. Да, бывает и так, что выпил излишне и заснул на улице. Вот и проблема. Бывает, что неумело пользовался пиротехникой. А был случай, когда человек открывал бутылку шампанского и пробкой ранил глаз. Разные случаи были. Надо помнить, что такие вот «праздничные» травмы могут оставить след на всю жизнь.

-Но хочется же отметить праздники ярко и с размахом!

-Понимаю! Тогда не только подготовьте подарки для родных и знакомых, но и аптечку и номер скорой помощи. В аптечке пусть будет и перекись, и нашатырь, и активированный уголь, йод, бинт и непременно что-то для переваривания пищи. А на утро следует держать в холодильнике кефир или рассол. И номер скорой запишите на видном месте! Будьте здоровы! С праздниками!

- Благодарю за беседу.