Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как не заразиться смертельной болезнью через собак

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24 декабря 2019, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

собака, pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора утром во вторник, 24 декабря, рассказали, как через бродячих и домашних собак не заразиться смертельно опасным для человека заболеванием под названием эхинококкоз.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент количество зараженных эхинококкозом животных в некоторых регионах России достигает 30 процентов.

Отмечается, что речь идет о хроническом заболевании, при котором в печени и в других органах возникают кистозные образования с личинками ленточных червей внутри. Болезнь может проявить себя через несколько лет после заражения. Эксперты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, регулярно проводить вакцинацию собак и не позволять им лизать свое лицо.