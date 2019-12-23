Медики назвали самые безопасные способы приготовления яиц. Врачи напомнили об опасности сальмонеллеза. Сальмонеллы могут попасть в организм человека со следами куриного помета, оставшегося на скорлупе яйца, или через грязные руки сотрудников пищевых производств, которые являются переносчиками инфекции.
Во-первых, яйца необходимо тщательно мыть перед приготовлением. Во-вторых, соблюдать правила готовки.
Яйца следует мыть перед приготовлением. Нельзя мыть яйца и складывать мытые в холодильник. Сальмонелла может остаться на скорлупе и если будет нарушена целостность скорлупы, то сальмонеллы могут проникнуть внутрь яйца.
Специалисты говорят, что сальмонелла довольно термически устойчива в окружающей среде, поэтому яйцо должно вариться 10-15 минут. Самым безопасным способом приготовления блюд из яиц медики назвали обжаривание яиц с двух сторон или варку вкрутую. Яичницы-глазуньи, омлеты достаточно опасны из-за возможного наличия сальмонеллы.