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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Медики назвали самые безопасные способы приготовления яиц

, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Медики назвали самые безопасные способы приготовления яиц
Nikolay Titov, globallookpress.com

Медики назвали самые безопасные способы приготовления яиц. Врачи напомнили об опасности сальмонеллеза. Сальмонеллы могут попасть в организм человека со следами куриного помета, оставшегося на скорлупе яйца, или через грязные руки сотрудников пищевых производств, которые являются переносчиками инфекции.

Во-первых, яйца необходимо тщательно мыть перед приготовлением.  Во-вторых, соблюдать правила готовки.
Яйца следует мыть перед приготовлением. Нельзя мыть яйца и складывать мытые в холодильник. Сальмонелла может остаться на скорлупе и если будет нарушена целостность скорлупы, то сальмонеллы могут проникнуть внутрь яйца.

Специалисты говорят, что сальмонелла довольно термически устойчива в окружающей среде, поэтому яйцо должно вариться 10-15 минут.  Самым безопасным способом приготовления блюд из яиц медики назвали обжаривание яиц с двух сторон или варку вкрутую. Яичницы-глазуньи, омлеты достаточно опасны из-за возможного наличия сальмонеллы.

ИЧ

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