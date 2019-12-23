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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Шесть способов не умереть от инсульта головного мозга подсказали медспециалисты

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaplya.site

Шесть способов не умереть от инсульта головного мозга подсказали медспециалисты
Пациент на приеме у врача, Andreas Arnold / globallookpress.com

Озвучены советы по предотвращению инсульта головного мозга, который в значительном количестве случаев приводит к смертельному исходу. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад медицинские специалисты.

Десять маскирующихся под другие болезни симптомов рака легких раскрыли медики

Десять маскирующихся под другие болезни симптомов рака легких раскрыли медики

Как отмечает интернет-ресурс kaplya.site, людям, которые хотят сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, необходимо:

1. отказаться от курения и ограничить себя в алкоголе;

2. регулярно заниматься физическими упражнениями, больше двигаться;

3. контролировать уровень сахара в крови;

4. не допускать повышения холестерина;

5. внести изменения в рацион – в нем обязательно должны присутствовать орехи, зелень, свежие овощи и фрукты;

6. держать под контролем артериальное давление.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали признаки рака легких, которые маскируются под другие недуги.

 

ДЦ

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