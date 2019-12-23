Шесть способов не умереть от инсульта головного мозга подсказали медспециалисты

Озвучены советы по предотвращению инсульта головного мозга, который в значительном количестве случаев приводит к смертельному исходу. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад медицинские специалисты.
Как отмечает интернет-ресурс kaplya.site, людям, которые хотят сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, необходимо:
1. отказаться от курения и ограничить себя в алкоголе;
2. регулярно заниматься физическими упражнениями, больше двигаться;
3. контролировать уровень сахара в крови;
4. не допускать повышения холестерина;
5. внести изменения в рацион – в нем обязательно должны присутствовать орехи, зелень, свежие овощи и фрукты;
6. держать под контролем артериальное давление.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали признаки рака легких, которые маскируются под другие недуги.