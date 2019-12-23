Шесть способов не умереть от инсульта головного мозга подсказали медспециалисты

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23 декабря 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaplya.site

Пациент на приеме у врача, Andreas Arnold / globallookpress.com

Озвучены советы по предотвращению инсульта головного мозга, который в значительном количестве случаев приводит к смертельному исходу. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад медицинские специалисты.

Как отмечает интернет-ресурс kaplya.site, людям, которые хотят сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, необходимо:

1. отказаться от курения и ограничить себя в алкоголе;

2. регулярно заниматься физическими упражнениями, больше двигаться;

3. контролировать уровень сахара в крови;

4. не допускать повышения холестерина;

5. внести изменения в рацион – в нем обязательно должны присутствовать орехи, зелень, свежие овощи и фрукты;

6. держать под контролем артериальное давление.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали признаки рака легких, которые маскируются под другие недуги.